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Alicia Villarreal responde si aceptaría un arreglo extrajudicial con Cruz Martínez tras demandarlo por violencia

Alicia Villarreal dice que solo pide que la justicia se aplique de manera imparcial en su proceso legal en contra de Cruz Martínez. “Es muy desesperante”.

Luego de que se diera a conocer su compromiso con Cibad Hernández, Alicia Villarreal respondió a Venga La Alegría si habrá boda este año y cómo va el proceso legal en contra de Cruz Martínez. Hace un par de semanas se informó que la expareja de la cantante volvió a faltar a una audiencia.

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