¡México ya lo gana 1-0! Sorprende a tus invitados con botanas típicas de México y Ecuador: tostadas de pata y patacones
Nada como vivir al máximo el México vs Ecuador que con dos deliciosas botanas típicas: tostadas de pata y patacones. ¡Te anotarás un gol con todos tus invitados esta noche!
¡El partido también se juega fuera de la cancha! Esta mañana vivimos un espectacular duelo gastronómico entre lo mejor de las cocinas mexicana y ecuatoriana. Ismael Zhu presentó unas deliciosas tostadas de pata, mientras que Jenny García se lució con un platillo típico de Ecuador: patacones. ¡Sorprende a tus invitados con estas deliciosas botanas mexicanas y ecuatorianas para vivir al máximo la gran fiesta futbolera!