¡México ya lo gana 1-0! Sorprende a tus invitados con botanas típicas de México y Ecuador: tostadas de pata y patacones

¡El partido también se juega fuera de la cancha! Esta mañana vivimos un espectacular duelo gastronómico entre lo mejor de las cocinas mexicana y ecuatoriana. Ismael Zhu presentó unas deliciosas tostadas de pata, mientras que Jenny García se lució con un platillo típico de Ecuador: patacones. ¡Sorprende a tus invitados con estas deliciosas botanas mexicanas y ecuatorianas para vivir al máximo la gran fiesta futbolera!