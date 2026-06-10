¡La mejor botana mundialista! Aprende a preparar esquites con maíz pozolero; quedarás bien con todos tus invitados
Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar la mejor botana mundialista: esquites con maíz pozolero. ¡Te lucirás en el silbatazo inicial de la fiesta futbolera!
¡La mejor botana para la máxima fiesta futbolera! Porque mañana será un día histórico, Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar unos deliciosos esquites con maíz pozolero y carne asada. ¡Te lucirás en esta temporada mundialista!