¡Kristal Silva presumió sus uñas futboleras! Checa los diseños más originales e inventados
La gran justa deportiva está por comenzar y aún estás a tiempo de lucir uñas futboleras, así que checa estos diseños originales e inventados para que robes miradas en todos los partidos.
¡Balones, plumas, muchos colores y más! Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó unos increíbles diseños de uñas futboleras muy inventadas para vivir al máximo la fiesta mundialista. ¡De todo y para todos en esta imperdible temporada futbolera!