¿Prefiere hablar de amor que de Belinda? Lupillo Rivera reveló si busca tener hijos con Tania Pimentel
Lupillo Rivera y su novia, Tania Pimentel, fueron captados en el aeropuerto y, además de evitar los temas sobre Belinda, revelaron si buscarían tener hijos.
Al parecer, Lupillo Rivera busca dejar atrás las polémicas, pues recientemente fue interceptado en el aeropuerto de la CDMX junto a su novia Tania Pimentel y el cantante evitó hablar de Belinda y su proceso legal. ¿Será que Lupillo Rivera anhela tener hijos con Tania Pimentel? ¡Esto reveló el cantante!