"¡Se la pasan pegados... muy triste no te ves!”, la novia de Pablo explota tras verlo ‘esposado’ con Daniela en MasterChef 24/7
Mientras Carmen cumple su advertencia y se ausenta de las clases, Pablo y Daniela pasan sus días esposados en MasterChef 24/7... ¿castigo o premio? ¡Ojo a las reacciones!
Carmen quedó al descubierto por sus faltas de respeto y, aunque recibió el Delantal Negro, Sergio Sepúlveda y Flor Rubio esperaban una medida más fuerte; Carmen advirtió que tomaría medidas por el castigo y lo cumplió. Por otra parte, Pablo y Daniela perdieron sus duelos y permanecieron esposados en MasterChef 24/7. ¡Ojo a la sugerencia de Ricardo Casares y a la reacción de la novia de Pablo!