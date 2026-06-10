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"¡Se la pasan pegados... muy triste no te ves!”, la novia de Pablo explota tras verlo ‘esposado’ con Daniela en MasterChef 24/7

Mientras Carmen cumple su advertencia y se ausenta de las clases, Pablo y Daniela pasan sus días esposados en MasterChef 24/7... ¿castigo o premio? ¡Ojo a las reacciones!

Carmen quedó al descubierto por sus faltas de respeto y, aunque recibió el Delantal Negro, Sergio Sepúlveda y Flor Rubio esperaban una medida más fuerte; Carmen advirtió que tomaría medidas por el castigo y lo cumplió. Por otra parte, Pablo y Daniela perdieron sus duelos y permanecieron esposados en MasterChef 24/7. ¡Ojo a la sugerencia de Ricardo Casares y a la reacción de la novia de Pablo!

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