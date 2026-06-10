"¡Se escapó descalza!”, Exmanager de Paquita la del Barrio revela detalles de la desaparición de la nieta de la cantante

Tras la desaparición de Kelly Ariadna Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, surgen nuevos detalles sobre las circunstancias en que fue vista por última vez. Según el exmanager de la fallecida cantante, Kelly Ariadna habría ‘desaparecido’ de una clínica de rehabilitación en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Por qué ingresó Kelly a dicha clínica? Aquí todos los detalles que compartió Paquito Torres sobre el lamentable caso.