"¡Se escapó descalza!”, Exmanager de Paquita la del Barrio revela detalles de la desaparición de la nieta de la cantante
Paquito Torres, exmanager de Paquita la del Barrio, compartió nuevos detalles sobre la nieta de la cantante que habría desaparecido de una clínica en Guanajuato.
Tras la desaparición de Kelly Ariadna Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, surgen nuevos detalles sobre las circunstancias en que fue vista por última vez. Según el exmanager de la fallecida cantante, Kelly Ariadna habría ‘desaparecido’ de una clínica de rehabilitación en San Miguel de Allende, Guanajuato. ¿Por qué ingresó Kelly a dicha clínica? Aquí todos los detalles que compartió Paquito Torres sobre el lamentable caso.