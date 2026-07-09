¡Se vale romper la dieta! Aprende a preparar pepitos de arrachera y sorprende a tu familia
Sorprende a tu familia con un platillo sencillo, delicioso e ideal para el fin de semana: pepitos de arrachera. ¡Tips, ingredientes y receta paso a paso!
Rahmar nos enseñó a preparar unos ricos pepitos de arrachera, ideal para compartir con toda la familia rumbo al fin de semana. ¡Ojo con los tips de temperatura para conseguir el caramelo y a la salsa de guacamole! Aquí los ingredientes y la receta paso a paso.