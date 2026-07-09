"¡Tomé la decisión correcta!”, Diego Boneta rompe el silencio tras su ruptura con Renata Notni

Diego Boneta reveló si pudo comunicarse con Luis Miguel para conocer su estado de salud tras los reportes de que habría sido sometido a una delicada cirugía. Además, recordó con emoción la cercana relación profesional que tuvo con Juan Gabriel y rompió el silencio tras su ruptura con Renata Notni. ¡Ojo a lo que contó sobre su labor en apoyo a los damnificados en Venezuela!