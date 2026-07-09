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"¡Me agarraron en mis cinco minutos!”, Charly López se disculpa por sus polémicas declaraciones del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano

Tras sus polémicas declaraciones, Charly López ofrece disculpas y explica por qué no buscaría a Sasha Sokol, aunque ya habría platicado con Luis de Llano.

Charly López aclara el malentendido que ocasionó su declaración sobre el caso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano y, además de ofrecer disculpas, explicó por qué no se atrevería a contactar a Sasha. Por otro lado, detalló que ya tuvo una plática con Luis de Llano.

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