"¡Me agarraron en mis cinco minutos!”, Charly López se disculpa por sus polémicas declaraciones del caso de Sasha Sokol y Luis de Llano
Tras sus polémicas declaraciones, Charly López ofrece disculpas y explica por qué no buscaría a Sasha Sokol, aunque ya habría platicado con Luis de Llano.
Charly López aclara el malentendido que ocasionó su declaración sobre el caso legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano y, además de ofrecer disculpas, explicó por qué no se atrevería a contactar a Sasha. Por otro lado, detalló que ya tuvo una plática con Luis de Llano.