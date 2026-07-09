"¡¿Para eso me bajaron?!”, Arturo Carmona reacciona ante las insistentes preguntas por el supuesto embarazo de Melenie

Arturo Carmona reaccionó al ser cuestionado una vez más por los rumores que aseguran que su hija Melenie estaría embarazada.Y es que hace días, ella misma compartió en redes sociales un mensaje que alborotó los chismes. Por otro lado, el actor compartió cómo celebrará su próximo cumpleaños y llenó de elogios a la Selección Mexicana tras su participación en el Mundial 2026.