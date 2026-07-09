¿Opiniones divididas? Hugo Sánchez y César Montes reaccionan al talento de Gilberto Mora

Hugo Sánchez apareció serio, cortante e incómodo al ser cuestionado por Rafael Márquez y cuando escuchó el nombre de Gilberto Mora, cambió la conversación. Por otro lado, César Montes convivió con los aficionados y atendió a la prensa enviándole un mensaje a los seguidores de la Selección Mexicana. ¡Ojo a los elogios que envió a Gilberto Mora!