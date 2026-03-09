uno nuevo
¿Cómo reconocer olores vaginales de cuidado? La ginecóloga Dra. Julie Salomón despejó todas las dudas

La ginecóloga, Dra. Julie Salomón nos explicó todo sobre los olores vaginales: cuándo esto es normal y cuándo debemos ocuparnos. ¡Toma nota y comparte!

Con los cambios de clima, el calor, la humedad y el sudor, la zona íntima también cambia. Por lo que muchas mujeres notan que el olor vaginal se transforma. La ginecóloga, Dra. Julie Salomón nos explicó todo sobre los olores vaginales: cuándo esto es normal y cuándo debemos ocuparnos.

