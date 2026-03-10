¿Se fue por lesión? Arturo Carmona habla de la salida de Aracely Arámbula de Perfume de Gardenia
Luego de que Aracely Arámbula anunciara su salida de Perfume de Gardenia, Arturo Carmona compartió que la actriz pudo abandonar la obra por cuestiones de salud y aseguró que él otros actores fueron testigos de lo mal que la pasaba por una supuesta lesión. ¡Ojo a lo que reveló sobre la posibilidad del retorno de su novia Emilia al musical!