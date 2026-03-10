Benditas Mujeres: Charlene Arguimbau, la piloto referente en el automovilismo

Charlene Arguimbau, una mujer que convirtió su pasión por los autos en el motor de sus sueños, nos platicó cómo nace su amor por el deporte automotor y cómo su familia la apoyó desde el inicio de su trayectoria en las pistas, aunque en realidad, todo comenzó con una curiosa anécdota. ¿Cuál ha sido su mayor reto a lo largo de su carrera? ¿Ha pensado tomar otro camino lejos del automovilismo? ¿Qué opina de la carrera de ‘Checo’ Pérez? ¡Checa todo lo que nos platicó en Benditas Mujeres!