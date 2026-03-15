Benditas Mujeres: En el amor ¿Qué tanto importa el físico?
¿El físico lo es todo en el amor hay algo más que nos atrapa? A veces no sabemos exactamente qué tiene esa persona que nos enamora, pero hay una mezcla de factores que terminan marcando la diferencia.
En Benditas mujeres, las conductoras analizan si el físico puede ser la primera puerta de entrada, pero no es lo único que influye en el amor. La forma en que alguien se cuida, la seguridad que transmite, estabilidad y confianza con la que se mueve también juegan un papel clave. Hay que pensar a futuro.