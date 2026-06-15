¿Alguna vez has sentido que el fútbol pone en riesgo tu relación? Las Benditas Mujeres hablan de la INTENSA pasión que muchos hombres pueden sentir por este deporte
La pasión por el fútbol y el deporte ha complicado o puesto en riesgo la relación de muchas mujeres. Este sábado en Las Benditas Mujeres hablan de esto.
Todo en equilibrio es bueno, pero ¿qué pasa con aquellos hombres que viven el futbol las 24 horas del día? Algunas mujeres sufren por la pasión del futbol cuando este deporte provoca citas canceladas o uso de prendas deportivas en los momentos menos adecuados.