Emiliano Aguilar responde al abogado de la familia de Carmen Salinas y ambos se retan a un enfrentamiento
Emiliano Aguilar y el abogado Gerardo Rincón se encuentran en el ojo del huracán tras varios dimes y diretes entre ellos y un posible enfrentamiento, pues supuestamente ambos se han rebasado el tema legal a algo personal.
Después de las declaraciones de Emiliano Aguilar en torno a Carmen Salinas, la familia interpuso una demanda la cual escaló a mayores y se volvió un tema demasiado personal. Por ello, el hijo de Pepe Aguilar y el abogado Gerardo Rincón se han dicho de todo por medio de las redes sociales.