Karely Ruiz está en medio de la polémica luego de que una discusión en redes sociales provocara que sus fans se fueran contra una mujer
Karely Ruiz se vio envuelta en polémica luego de que una mujer la criticara por su físico y la influencer decidió responderle con la misma moneda.
Una seguidora decidió expresar en varias publicaciones de Karely Ruiz comentarios negativos sobre el físico de la influencer. Cuando Karely Ruiz decidió responder con la misma moneda a la seguidora, esta compartió un video donde rompió en llanto por todos los comentarios negativos sobre su físico que le han hecho llegar luego de que la influencer la expusiera. ¿Es justo?