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"¡Todo mundo se burla de ella!”, Carlos Cuevas duda que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio a Aída Cuevas

Carlos Cuevas puso en duda que su hermana Aída hubiera recibido propuesta de matrimonio de Juan Gabriel y se pronunció sobre la demanda que habría perdido.

Carlos Cuevas reaccionó a la noticia de que su hermana Aída publicará próximamente sus memorias y a la posibilidad de que él aparezca en varios capítulos del libro. Además, puso en duda la versión de que Juan Gabriel le habría propuesto matrimonio a Aída Cuevas y se pronunció sobre la demanda que habría perdido ante ella.

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