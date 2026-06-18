Venga La Alegría | Programa 18 de junio 2026 Parte 1 | Noticias del espectáculo, receta para disfrutar del partido México vs Corea del Sur

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de junio 2026, parte 1, donde tuvimos una mañana con las últimas noticias del caso legal de Livia Brito y la respuesta de Maribel Guardia y Marco Chacón a las últimas declaraciones de Imelda Tuñón. Además, tuvimos una gran fiesta para apoyar y mandar todas las buenas vibras a la Selección Mexicana. ¿Te perdiste de MasterChef 24/7? No te preocupes, tenemos el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas del reality. ¡Venga La Alegría!