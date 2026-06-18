"¡Tiene mucho talento!”, Lola Cortés elogia la carrera de Yuridia

Lola Cortés celebra el éxito de Yuridia pese a que en su momento dudó que lograría realizar una carrera en la música, pues en La Academia tuvieron varios encontronazos. Incluso, Lola Cortés habría cuestionado su capacidad para lograr un buen show en la Plaza México, tema que volvió a tomar fuerza tras el concierto que Yuridia ofreció el año pasado. Así se refirió Lola Cortés a la trayectoria de Yuridia.