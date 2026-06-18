¡Adicta a las cirugías! Gomita reconoce que estuvo en peligro por tener un cuerpo perfecto
Gomita, quien ahora pasa por un buen momento, reconoció haber sufrido una adicción a las cirugías por buscar tener el cuerpo perfecto. ¿Cómo logró salir de ello?
Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, reveló que su búsqueda por lograr el cuerpo perfecto estuvo a punto de costarle la vida; la influencer asegura que encontró en la fe la fuerza necesaria para salir adelante. Además, Gomita reconoció que tenía una adicción a las cirugías, pues no se sentía cómoda con su apariencia.