El pleito de Carmen y Ramahá y lo de María enfrentando a sus detractores MasterChef 24/7

El equipo rojo de María discutió con Carmen y Ramahá y la chef Zahie intervino ante los resultados del conjunto escarlata. El conflicto entre Carmen y Ramahá creció y María no dudó en enfrentar a su equipo por hablar a sus espaldas. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 17 de junio 2026!