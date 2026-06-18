El pleito de Carmen y Ramahá y lo de María enfrentando a sus detractores MasterChef 24/7
Mientras el conflicto entre Carmen y Ramahá subió de nivel, María alzó la voz hacia aquellos que han hablado a sus espaldas. ¡Revive lo mejor de MasterChef 24/7!
El equipo rojo de María discutió con Carmen y Ramahá y la chef Zahie intervino ante los resultados del conjunto escarlata. El conflicto entre Carmen y Ramahá creció y María no dudó en enfrentar a su equipo por hablar a sus espaldas. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 17 de junio 2026!