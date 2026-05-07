Caso Cynthia Cortés: denuncia que su expareja sustrajo a su hija, con ayuda de la niñera

En Con Peras y Manzanas, Sergio Sepúlveda explica y analiza casos de relevancia actual. Este 7 de mayo nos habla de Cynthia Cortés, quien denuncia que su expareja sustrajo a su hija con ayuda de una niñera. También hay una actualización del caso de Vicente, el niño que murió tras pasar más de 12 años encerrado en un vehículo en Mexicali.