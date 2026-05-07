uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Caso Cynthia Cortés: denuncia que su expareja sustrajo a su hija, con ayuda de la niñera

En Con Peras y Manzanas, Sergio Sepúlveda explica un fuerte caso de violencia vicaria. Cynthia Cortés denuncia que su expareja se llevó a su hija.

En Con Peras y Manzanas, Sergio Sepúlveda explica y analiza casos de relevancia actual. Este 7 de mayo nos habla de Cynthia Cortés, quien denuncia que su expareja sustrajo a su hija con ayuda de una niñera. También hay una actualización del caso de Vicente, el niño que murió tras pasar más de 12 años encerrado en un vehículo en Mexicali.

Tags relacionados
Cápsulas y Reportajes

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo