¡Así será La Serenata Más Grande del Mundo! Alejandro Fernández revela invitados y sede

Tuvieron que pasar 17 años para Alejandro Fernández se presentará nuevamente en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital tapatía: La Minerva. Pero, ¿quién más acompañará a ‘El Potrillo’ en este anhelado concierto? ¡Checa lo que reveló sobre La Serenata Más Grande del Mundo!