¡Así será La Serenata Más Grande del Mundo! Alejandro Fernández revela invitados y sede
Alejandro Fernández, quien pasa por un gran momento, compartió dónde y quiénes participarán con él en La Serenata Más Grande del Mundo. ¡Aquí los detalles!
Tuvieron que pasar 17 años para Alejandro Fernández se presentará nuevamente en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital tapatía: La Minerva. Pero, ¿quién más acompañará a ‘El Potrillo’ en este anhelado concierto? ¡Checa lo que reveló sobre La Serenata Más Grande del Mundo!