Chef Diego Niño CRITICA a los cocineros de MasterChef 24/7 por estancados: “Pésimo” (VIDEO)

Antes de impartir su clase de diseños de menú en la Cocina Oculta de MasterChef 24/7, el Chef Diego Niño fue muy claro con los cocineros que continúan en el reality… ¡no hay avances ni en sus recetas ni en sus emplatados, por lo que les advirtió que o se vuelven más exigentes o saldrán eliminados!

