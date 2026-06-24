¿Shakira y Dua Lipa juntas? ¡Esto reveló ‘La Loba’!

A lo largo de su carrera, Shakira ha colaborado con personalidades como Rihanna, Beyonce, Alejandro Sanz y muchos más. Ahora, la cantante colombiana reveló que sueña hacer una colaboración con Dua Lipa y confesó que le gustaría estudiar medicina. ¿Será que ‘La Loba’ hace realidad estos sueños? ¡Ojo a sus festejos en la máxima fiesta futbolera!