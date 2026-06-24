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¿Nodal procederá legalmente contra su padre? Esto explicaron los especialistas

Ante la polémica entre Christian Nodal y su padre por registros, marcas, ganancias y más, abogados explicaron si el cantante podría proceder legalmente.

Para entender mejor la polémica entre Christian Nodal y su padre, consultamos a especialistas en derecho ante las versiones que aseguran que el cantante recibe el 40% de sus ganancias, mientras que su padre recibe el 50% y su madre el 10% restante. El abogado Francisco Hernández, experto en derecho penal, explicó si Nodal podría proceder legalmente. ¿Qué hay de la marca ‘El Forajido’? ¿Nodal podría recuperar el control de sus registros?

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