¿Se rindió? Claudia ya NO quiere ganar los retos en MasterChef 24/7 y explica sus razones (VIDEO)

Así como Luis le ganó a Lancer el récord de más delantales negros, Claudia tiene el título de la participante que ha ganado más capitanías en MasterChef 24/7, incluso superando a Flor, quien suele arrasar en las votaciones. Sin embargo, solamente una vez ha ganado el duelo final, por lo que sus fracasos la hicieron replantearse si realmente le conviene tener a todo un grupo a su cargo o si es mejor pertenecer a un equipo para enfocarse al 100% en la cocina sin la preocupación de delegar tareas.