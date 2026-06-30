¿Se rindió? Claudia ya NO quiere ganar los retos en MasterChef 24/7 y explica sus razones (VIDEO)
A pesar de que hace unos días aseguró que tenía la mira en el triunfo, Claudia admitió que ya piensa en cambiar de estrategia para seguir en MasterChef 24/7.
Así como Luis le ganó a Lancer el récord de más delantales negros, Claudia tiene el título de la participante que ha ganado más capitanías en MasterChef 24/7, incluso superando a Flor, quien suele arrasar en las votaciones. Sin embargo, solamente una vez ha ganado el duelo final, por lo que sus fracasos la hicieron replantearse si realmente le conviene tener a todo un grupo a su cargo o si es mejor pertenecer a un equipo para enfocarse al 100% en la cocina sin la preocupación de delegar tareas.