Venga La Alegría | Programa 30 de junio 2026 Parte 2 | ¡Mauricio Barcelata puso a temblar a Christian Martinoli!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de junio 2026, parte 2: Fabiola Campomanes comparte cómo lleva el duelo por su mamá, La Joaqui revela cómo cuida Cazzu a su hija Inti y Wattsopa sacó sus mejores pasos de baile.

También, las predicciones tiernas, el ambiente que se vive en el Ángel de la Independencia y Mauricio Barcelata puso a temblar a Christian Martinoli. Además, jugamos Ultimátum y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!