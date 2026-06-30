Venga La Alegría | Programa 30 de junio 2026 Parte 2 | ¡Mauricio Barcelata puso a temblar a Christian Martinoli!
La Joaqui revela cómo cuida Cazzu a su hija Inti, Wattsopa sacó sus mejores paso de baile, Mauricio Barcelata mostró su talento como cronista deportivo y puso a temblar a Christian Martinoli, los mejores juegos y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de junio 2026, parte 2: Fabiola Campomanes comparte cómo lleva el duelo por su mamá, La Joaqui revela cómo cuida Cazzu a su hija Inti y Wattsopa sacó sus mejores pasos de baile.
También, las predicciones tiernas, el ambiente que se vive en el Ángel de la Independencia y Mauricio Barcelata puso a temblar a Christian Martinoli. Además, jugamos Ultimátum y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!