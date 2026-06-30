Venga La Alegría | Programa 30 de junio 2026 Parte 1 | ¡Programa especial y pronósticos de los famosos previo al México vs Ecuador!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de junio 2026, parte 1: Ana Bárbara reaparece tras la polémica de la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, Alejandro Fernández revela sufrir depresión y ansiedad, Arturo Carmona hace las paces con la prensa; el horario extendido del transporte público en CDMX hoy 30 de junio 2026 explicado Con Peras y Manzanas; José Manuel Figueroa explica por qué rompió relación con sus tíos y la receta de botanas ecuatorianas y mexicanas.

También, Ana Carla Sinclair asegura que Gabriel Soto le fue infiel, los pronósticos de los famosos rumbo al México vs Ecuador y el mejor ambiente futbolero. Además, increíbles looks para lucir en el partido de esta noche y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!