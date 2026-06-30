Venga La Alegría | Programa 30 de junio 2026 Parte 1 | ¡Programa especial y pronósticos de los famosos previo al México vs Ecuador!
Ana Bárbara reaparece tras la polémica de la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, el horario extendido del transporte público en CDMX hoy 30 de junio 2026, los pronósticos de los famosos rumbo al México vs Ecuador, el mejor ambiente futbolero y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de junio 2026, parte 1: Ana Bárbara reaparece tras la polémica de la supuesta infidelidad de Ángel Muñoz, Alejandro Fernández revela sufrir depresión y ansiedad, Arturo Carmona hace las paces con la prensa; el horario extendido del transporte público en CDMX hoy 30 de junio 2026 explicado Con Peras y Manzanas; José Manuel Figueroa explica por qué rompió relación con sus tíos y la receta de botanas ecuatorianas y mexicanas.
También, Ana Carla Sinclair asegura que Gabriel Soto le fue infiel, los pronósticos de los famosos rumbo al México vs Ecuador y el mejor ambiente futbolero. Además, increíbles looks para lucir en el partido de esta noche y jugamos ¿Qué Es Eso? ¡Venga La Alegría!