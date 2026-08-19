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¡No lo intentes en casa! Checa esta ceremonia de fuego, una alternativa para eliminar tensiones y despejar la mente

La maestra del fuego, Ksenia Nazarko, hizo una ceremonia de fuego para eliminar tensiones musculares y librar de malos pensamientos. ¡No lo intentes en casa!

¿Quieres eliminar tensiones musculares, despejar la mente o liberarte de viejos pensamientos? La terapeuta psicosomática y maestra del fuego, Ksenia Nazarko, nos acompañó esta mañana para hacer una ceremonia de fuego que pocos han presenciado. ¡No intentes esta técnica en casa!

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