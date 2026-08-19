"¡Nunca dije ‘Luis Miguel me debe’!”, ‘el piloto de las estrellas’ rompe el silencio sobre el pleito legal con Luis Miguel

El piloto Raúl Aldana habló en exclusiva para VLA sobre la demanda civil que el equipo de Luis Miguel presentó el año pasado en su contra por presunto daño moral. El conflicto surgió luego de que el piloto revelara un adeudo por más de 33 horas de vuelo del cantante con la empresa para la que prestaba sus servicios. Aquí todos los detalles que compartió ‘el piloto de las estrellas’.