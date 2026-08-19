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"¡Tengo piel de cocodrilo!”, Mauricio Ochmann rompe el silencio tras las acusaciones de daños a una mujer de la tercera edad

Mauricio Ochmann hizo frente a las acusaciones sobre supuestos daños a una mujer de la tercera edad y fue cuestionado sobre la relación de José Eduardo Derbez.

Mauricio Ochmann, quien fue acusado de presunto desalojo, daños y amenazas en julio del año pasado, cometidos en contra de una mujer de la tercera edad, rompió el silencio y dejó clara su postura. ¿Qué dijo sobre los delitos que se le imputan? Esto reveló el actor, quien fue cuestionado sobre la crisis matrimonial de José Eduardo Derbez.

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