"¡Tengo piel de cocodrilo!”, Mauricio Ochmann rompe el silencio tras las acusaciones de daños a una mujer de la tercera edad

Mauricio Ochmann, quien fue acusado de presunto desalojo, daños y amenazas en julio del año pasado, cometidos en contra de una mujer de la tercera edad, rompió el silencio y dejó clara su postura. ¿Qué dijo sobre los delitos que se le imputan? Esto reveló el actor, quien fue cuestionado sobre la crisis matrimonial de José Eduardo Derbez.