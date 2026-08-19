¡Así fue el rescate del bebé que se atragantaba en la CDMX! Explicado con Peras y Manzanas

El rescate de la bebé de un año que se atragantaba con un trozo de pan en Cuauhtémoc en la CDMX, la mujer que agredió a un automovilista porque le tocó el claxon en Coapa y la detención del chofer Carlos ‘N’ tras la estructura que cayó en Interlomas; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.