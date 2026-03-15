De Chino, mole y pozole: Pambazos con chorizo verde y costra de queso
La cocina se pone de manteles largos con la receta de un platillo mexicano que nos trae el chef Ismael Zhu Li, ¡No querrás perdértela!.
En la emisión de este sábado el chef Ismael Zhu Li nos enseña a preparar un delicioso pambazo con chorizo verde y una costra de queso, una receta que va más allá del tradicional alimento que conocemos, pues en esta versión destacan cada uno de los sabores que lo componen y si te animas a prepararlo verás que su inigualable mezcla conquistará el paladar de quienes lo prueben.