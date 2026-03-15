De Chino, mole y pozole: Pambazos con chorizo verde y costra de queso

En la emisión de este sábado el chef Ismael Zhu Li nos enseña a preparar un delicioso pambazo con chorizo verde y una costra de queso, una receta que va más allá del tradicional alimento que conocemos, pues en esta versión destacan cada uno de los sabores que lo componen y si te animas a prepararlo verás que su inigualable mezcla conquistará el paladar de quienes lo prueben.