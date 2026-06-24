¡Nueva bioserie! Luis Ángel ‘El Flaco’ contará todo sobre su salida de Los Recoditos
Luis Ángel ‘El Flaco’ reveló que pretende contar su verdad sobre lo que ocurrió en Los Recoditos en una bioserie. ¡Tiene videos que no han salido a la luz!
A siete años de su salida de Los Recoditos, Luis Ángel ‘El Flaco’ reveló que prepara un proyecto audiovisual en el que contará por qué dejó la agrupación. Por otro lado, confesó que viajar muy seguido en avión le causa inquietud tras los accidentes que han sufrido personas cercanas a él.