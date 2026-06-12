uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡El que obra mal se le pudre el tamal!”, Chuy Almada arremete contra El Patrón tras su libertad condicional

Chuy Almada fijó su postura sobre los malos tratos hacia las mujeres y dejó clara su postura sobre ‘El Patrón’, quien ha tenido conflictos con la ley.

Tras la resolución que le otorgó libertad condicional a ‘El Patrón’, Chuy Almada cuestionó la respuesta de las leyes en este tipo de casos. Además de arremeter contra Alberto del Río, fijó su postura y condenó todo tipo de acto de violencia contra las mujeres.

Videos