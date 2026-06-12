"¡El que obra mal se le pudre el tamal!”, Chuy Almada arremete contra El Patrón tras su libertad condicional
Chuy Almada fijó su postura sobre los malos tratos hacia las mujeres y dejó clara su postura sobre ‘El Patrón’, quien ha tenido conflictos con la ley.
Tras la resolución que le otorgó libertad condicional a ‘El Patrón’, Chuy Almada cuestionó la respuesta de las leyes en este tipo de casos. Además de arremeter contra Alberto del Río, fijó su postura y condenó todo tipo de acto de violencia contra las mujeres.