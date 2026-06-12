"¿Celos o reclamo?": Pablo le hace una íntima pregunta a Daniela tras rumores de su shippeo en MasterChef 24/7

La amistad entre Daniela y Pablo sigue creciendo, al grado de que pasan prácticamente todo el día juntos y son confidentes de todo lo que ocurre en el Mundo MasterChef 24/7. Y aunque ambos han negado que exista otro tipo de interés por el respeto a sus respectivas parejas, todo se salió de control durante una reveladora conversación en la que el guatemalteco se atrevió a preguntare a su compañera si las cosas que le estaba diciendo eran por celos.