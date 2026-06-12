“Solo porque le caemos mal": Carmen acusa a Ixdit de usar sus beneficios para desquitarse con Michelle en MasterChef 24/7
Aunque es un tema que ya hablaron antes, Carmen sigue insistiendo en que Ixdit solo las eligió a ella y a Michelle para limpiar por sus recillas personales.
La rivalidad que existe entre Ixdit y Carmen es cada vez más fuerte, en especial cuando se trata de temas relacionados con el orden dentro del Mundo MasterChef 24/7. Y ahora las cocineras tuvieron otra fuerte confrontación cuando una de “Las Divas” aseguró que Ixdit solamente se esperó a tener el Pin del chef para poder vengarse de ellas y por eso es que las mandó a la brigada de limpieza.