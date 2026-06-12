Venga La Alegría | Programa 12 de junio 2026 Parte 1 | El fuerte mensaje para Pablo de MasterChef 24/7 de parte de su novia, los Delantales Negros y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 12 de junio 2026, parte 1: La reacción de Ninel Conde a la sonrisa de Messi por “El Bombón Asesino”, lo que debes saber de la angina de Ludwig, El Challenge, la receta de un molcajete botanero con guacamole, Efigenia Ramos habló de los errores en el testamento de Silvia Pinal, la respuesta de Cynthia Klitbo a sus detractores por andar con un hombre más joven y los mejores diseños de faldas y vestidos para la fiesta futbolera.

Además, los Delantales Negros de MasterChef 24/7 y el fuerte mensaje que la novia de Pablo le envió tras confesar su motivación con Daniela. ¡Venga La Alegría!