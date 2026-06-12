¿Nuevo comienzo? Jos, Alan y Alonso de CD9 se sinceran y hablan de su relación con Bryan y Freddy
Antes de revelar detalles de la firma de su reciente lanzamiento, Jos, Alan y Alonso de CD9, contaron cómo llevan su relación con Bryan y Freddy.
Tras la salida de Bryan y Freddy de CD9, Jos, Alan y Alonso, confiesan si se afectó la relación entre sus integrantes; los integrantes actuales revelaron qué los hizo seguir adelante y apostar por este nuevo comienzo. ¿Cómo les fue en la firma de su CD ‘Otra Vez Vol. 1'? ¡Checa lo que compartieron!