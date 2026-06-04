Claudia Lizaldi: "¡Te estás equivocando de programa!”, la conductora de MasterChef 24/7 da su versión de la polémica con Lancer

¿Qué fue lo que se imaginó cuando le avisaron del nuevo formato de MasterChef? Claudia Lizaldi, la reconocida conductora, nos acompañó para compartirnos sus impresiones sobre el innovador formato de la cocina más famosa de México, pero... ¿los participantes sabían en lo que se metían? Entre otras cosas, Claudia Lizaldi nos contó cómo se abrió camino en el mundo del espectáculo y cómo ha logrado mantenerse en el gusto del público. ¿Cómo ha evolucionado Claudia Lizaldi en MasterChef? ¡Checa todo lo que nos contó!