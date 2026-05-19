Si crees padecer colitis, los especialistas advierten que estos síntomas podrían revelar padecimientos más graves

En el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), un padecimiento que afecta más de 120 mil mexicanos, platicamos con el Dr. Alejandro Rossano, quien nos orientó para reconocer las señales de alerta y no confundirlas con colitis. ¡Ojo al consumo de bebidas con gas, a las alergias y a las intolerancias!