¿Cómo curar un corazón roto? La Dra. Luisa López Madueño explicó qué es el Síndrome del corazón roto y cómo comenzar a trabajar en las emociones

El desamor provoca reacciones reales en la mente y en la salud. La Dra. Luisa López Madueño nos visitó para explicarnos qué es el síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, nos explicó los síntomas y cómo tratarlo.

Venga La Alegría

Seguramente has escuchado decir: ‘me rompieron el corazón'; pero ¿realmente es sólo una frase? El desamor provoca reacciones reales en la mente y en la salud. La Dra. Luisa López Madueño nos visitó para explicarnos qué es el síndrome del corazón roto o síndrome de Takotsubo, nos explicó los síntomas y compartió una dinámica para comenzar a trabajar las emociones que nos provocan tristeza.

