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Michelle y Luis caen al fondo de la competencia y reciben Mandil Negro en MasterChef 24/7

La segunda ronda dejó fuertes críticas y nuevas decisiones dentro de la cocina de MasterChef 24/7.

Por: Hugo Pantoja

Los chefs de MasterChef 24/7 probaron los platillos de la segunda ronda y deliberaron cuidadosamente antes de anunciar quiénes portarían el temido Mandil Negro. Después de evaluar sabor, técnica y ejecución, Michelle y Luis fueron los participantes elegidos para quedar en riesgo dentro de la competencia, aumentando la tensión rumbo a las próximas decisiones del reality culinario.

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