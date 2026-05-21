Michelle y Luis caen al fondo de la competencia y reciben Mandil Negro en MasterChef 24/7

Los chefs de MasterChef 24/7 probaron los platillos de la segunda ronda y deliberaron cuidadosamente antes de anunciar quiénes portarían el temido Mandil Negro. Después de evaluar sabor, técnica y ejecución, Michelle y Luis fueron los participantes elegidos para quedar en riesgo dentro de la competencia, aumentando la tensión rumbo a las próximas decisiones del reality culinario.