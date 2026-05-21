PetFest: Este 23 y 24 de mayo podrás adoptar perritos del CTC en el Campo Marte

¿Sabías que existe un nuevo modelo de adopción de perritos? Brenda Salayandía nos acompañó para platicar de PetFest, un espacio que sucederá este 23 y 24 de mayo en Campo Marte en la CDMX. En este festival tendrá presencia el Centro de Transferencia Canina del Metro (CTC) para ofrecer adopciones selectivas; es decir, a través del instinto y la emoción, los perritos elegirán a sus familias en adopción. ¡No pierdas detalle y comparte!