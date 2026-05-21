PetFest: Este 23 y 24 de mayo podrás adoptar perritos del CTC en el Campo Marte
Brenda Salayandía contó los detalles de PetFest, un nuevo sistema de adopción de perritos que tendrá lugar este 23 y 24 de mayo en el Campo Marte. ¡Toma nota y comparte!
¿Sabías que existe un nuevo modelo de adopción de perritos? Brenda Salayandía nos acompañó para platicar de PetFest, un espacio que sucederá este 23 y 24 de mayo en Campo Marte en la CDMX. En este festival tendrá presencia el Centro de Transferencia Canina del Metro (CTC) para ofrecer adopciones selectivas; es decir, a través del instinto y la emoción, los perritos elegirán a sus familias en adopción. ¡No pierdas detalle y comparte!