¡Encendió las alarmas! Luis de Alba sufrió un terrible accidente y habla de su estado de salud
Tras sufrir recientemente un accidente de gravedad, Luis de Alba rompió el silencio y, además de explicar el siniestro que sufrió, aclaró su estado de salud.
Luis de Alba generó gran preocupación al aparecer con fuertes golpes en el rostro y, en exclusiva, el comediante compartió los detalles de lo que le ocurrió. ¿Cómo sobrevivió al fuerte siniestro? Esto fue lo que reveló Luis de Alba, quien pasó horas sin recibir auxilio.