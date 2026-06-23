La Chef Lili Cuéllar regaña a los cocineros de MasterChef 24/7 por una mala práctica que NO pueden repetir (VIDEO)

La prueba por el Pin de MasterChef 24/7 el 22 de junio se vivió al límite. En la primera etapa se prepararon mariscos con tempura, técnica que los cocineros traían recién aprendida por una clase previa. Y para la ronda final, los seleccionados hicieron pasteles, un momento que emocionó a la Chef Lili Cuéllar, su maestra de repostería, pues se dio cuenta de lo mucho que han avanzado, aunque también se sorprendió de ver que todos cometían un error que ya han visto en las lecciones.